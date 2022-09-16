Şansal Büyüka'dan Rennes maçı sonrası Jesus'a olay sözler! 'Deli mi, dahi mi?'
HİLMİ TÜRKAY | CUMHURİYET: Tempolu ve mücadele seviyesi yüksek bir 90 dakika oynadı F.Bahçe. Rennes yabana atılacak takım değil, Sarı-Laciertlileri çok zorladılar. Jesus'un merkezde iyi görüntü çizen Arao-Crespo ikilisine dün şans tanımaması ve 11'deki çok sayıdaki değişikliği F.Bahçe'nin beklentilerin uzağında kalmasının önemli nedeniydi. Bir de gol atmasına rağmen kanatta hapsolan İrfan'ın etkisiz oyunu adeta elini kolunu bağladı Sarı-Lacivertlilerin. İkinci yarı, 2 dakikada savunma arkasına atılan toplarla yenen goller, uzun süredir söylediğim savunmanın balans ayarının bozukluğunun yine kanıtıydı. Jesus, takımın taşıyıcı hücumcularını oyuna sokmakta geç kaldı. Valencia, Pedro, Emre oyuna girmeleriyle farkı hissettirdi. 90+2'de Valencia'nın penaltı golü F.Bahçe'ye 1 puanı getirdi ama bu maç Jesus'un düşünmesi gereken birçok noktayı da ortaya koydu.
ŞANSAL BÜYÜKA | MİLLİYET: Osayi Samuel kariyer maçı oynadı… Szalai mükemmeldi… Açıkcası ikinci yarıda, ilk yarıdaki kadar kaleyi kapatamasak bile, 2-0‘ın altından kalkmayı başardık… Bu skorun altından kalkmak bir Türk takımı için kolay değil… Deplasmanda kolay değil… Hele Rennes gibi yeni nesil atletik takım önünde hiç kolay değil… Bu Jorge Jesus deli mi, dahi mi karar veremiyorum… Biraz deliliği, çokça dahiliği var… Fenerbahçe uzun bir aradan sonra sanki aradığı hocayı buldu… Kabul edelim, elinde müthiş bir kadro yok, ama bu kadrodan maksimum yararlanmak konusunda inanılmaz adımlar atıyor… Rennes maçı da bu adımlardan biriydi...
UĞUR MELEKE | HÜRRİYET: Beş yıldır bu seviyede yarışan Rennes, şu anda Avrupa Ligi’nin en değerli altıncı takımı. Roazhon’a bu turnuvanın en iyi takımları Arsenal veya ManU da gelse belki kolay çıkamayabilirlerdi. Fenerbahçe’nin yüksek savunma hattının arkasına sarkıp şok iki gol bulmalarına rağmen temsilcimizin o noktadan dönebilmesi büyük iş. Jesus’tan önce dörtlü savunma hamlesi geldi, sonra ileri ikili Valencia-Pedro oldu. En son Rossi ile hücum üçlendi. Bir puanı sonuna kadar hak etti dün Jesus’un talebeleri.
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