Şenol Güneş derbi sonrası konuştu: 'Umudumuz ve gücümüz var'

"ÇOK TOP KAYBETTİK"

"Rakip geriye çekildi, evet doğru ama biz tempolu oynama şansını kullanamadık. Fizik olarak düştük. Geride kaldık. Rakip burada bir avantaj yakaladı. Öne çıktığımızda rakipten daha iyiydik ama bu sonuca yansımadı. Bu maç için üzgünüz ama takımdan ümitliyim. Daha iyi şeyler yapabiliriz. Umudumuz ve gücümüz var. Oyundaki artılarımızın artması gerekiyor. Rakibin forveti, savunmada olmamıza rağmen iki kez boş kaldı. Savunmada, birebirlerde alan ve oyuncu markajına geçmemiz gereken anlar vardı. Çok top kaybı yaptık. Rakip de kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Ben daha üstün bir oyun bekliyordum. olmadı. Son bölümde zaten oyun olmadı."