Spor tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeler!
Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani ile 10 yıllık 700 milyon dolar değerinde konrat imzaladı. Bu kontrat spor tarihindeki en büyük sözleşmesi olarak rekor kırdı.
İşte spor tarihinin en yüksek bedelli sözleşmeleri:
Shohei Ohtani
Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Dodgers'ta forma giyen Shohei Ohtani 10 yıllık için 700 milyon dolar kazanacak.
Lionel Messi
2002 yılında Barcelona altyapısına katılan ve 2021 yılına kadar Katalan ekibinin formasını giyen Lionel Messi, 2017 yılında 4 yıl için 674 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Cristiano Ronaldo
Suudi Arabistan ligi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 2023 yılında 2.5 yıl için 536 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
Patrick Mohames
Amerikan futbolu ligi Amerikan Futbol Konferansı ekiplerinden Kansas City Chiefs'te forma giyen Patrick Mohames, 2020 yılında 10 yıl için 450 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Karim Benzema
2023 yılında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, 2 yıl için 436 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
Mike Trout
Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout, 2019 yılında 12 yıl için 426 milyon dolarlık sözleşme imza attı.
Canelo Alvarez
Spor yayın kanalı DAZN ile 2018 yılında 5 yıl için 365 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Canelo Alvarez 2020 yılında sözleşmesini feshetmişti.
Mookie Betts
Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Dodgers'ta forma giyen Mookie Betts, 2020 yılında 12 yıl için 365 milyon dolar değerindeki sözleşmeye imza attı.
Aaron Judge
Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden New York Yankees forması giyen Aaron Judge, 2022 yılında 9 yıl için 360 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Manny Machado
2023 yılının Şubat ayında Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden San Diego Padres ile 11 yıllık sözleşme imzalayan Manny Machado 350 milyon dolar kazanacak.
Francisco Lindor
Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden New York Mets'te forma giyen Francisco Lindor, 2021 yılında 10 yıl için 341 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
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