Spor tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeler!

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani ile 10 yıllık 700 milyon dolar değerinde konrat imzaladı. Bu kontrat spor tarihindeki en büyük sözleşmesi olarak rekor kırdı.

İşte spor tarihinin en yüksek bedelli sözleşmeleri: