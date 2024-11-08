Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bu çaresizliğin açıklaması yok'

"BİR FENERBAHÇE KLASİĞİ"

Halil Özer: "Fenerbahçe’nin özellikle Avrupa kupaları maçlarında bu futboluna alışmamız lazım. Kontrollü oyun, savunma önemi, rakibe boşluk vermemek ve geliştirdiği ataklarda bir golü sıkıştırmak...

Tabii bu taktiğin golü atarsan geçerli. Oyun disiplinini sürdürmezsen dağılma ihtimalin de var. Nitekim dün öyle oldu.İlk yarıda netleri kaçırdı, 2. yarı ilk gelen topta golü yedi. Zaten bu Fenerbahçe klasiği bir olay. Tarihte onlarca kez başına geldi. Bu yüzden şampiyonluklar verdi. Avrupa kupalarından elendi.

Fizik gücü yüksek Hollanda takımının orta alanda bu kadar çok hata yapan Fenerbahçe’yi eli boş göndermesi çok doğaldı.

Sanıyorum Portekizli hoca 2. golü futbolcularına tekrar tekrar izlettirecek. En başından son vuruşa kadar.Bir savunma bu kadar rezil gol yemez." (Milliyet)