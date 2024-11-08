Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bu çaresizliğin açıklaması yok'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
"BİR FENERBAHÇE KLASİĞİ"
Halil Özer: "Fenerbahçe’nin özellikle Avrupa kupaları maçlarında bu futboluna alışmamız lazım. Kontrollü oyun, savunma önemi, rakibe boşluk vermemek ve geliştirdiği ataklarda bir golü sıkıştırmak...
Tabii bu taktiğin golü atarsan geçerli. Oyun disiplinini sürdürmezsen dağılma ihtimalin de var. Nitekim dün öyle oldu.İlk yarıda netleri kaçırdı, 2. yarı ilk gelen topta golü yedi. Zaten bu Fenerbahçe klasiği bir olay. Tarihte onlarca kez başına geldi. Bu yüzden şampiyonluklar verdi. Avrupa kupalarından elendi.
Fizik gücü yüksek Hollanda takımının orta alanda bu kadar çok hata yapan Fenerbahçe’yi eli boş göndermesi çok doğaldı.
Sanıyorum Portekizli hoca 2. golü futbolcularına tekrar tekrar izlettirecek. En başından son vuruşa kadar.Bir savunma bu kadar rezil gol yemez." (Milliyet)
"İYİLİK MELEĞİ"
Serkan Akcan: "Elbette bu 90 dakika Dzeko’nun kaçırdıkları üzerinden okunabilir ama Fenerbahçe’de Dzeko’ya gelene kadar Maximin’den savunmaya kadar tel tel dökülenlerden sıra gelir mi emin değilim. Maximin’e gereğinden fazla tolerans gösteriyor Mourinho. Bu anlaşılır bir durum zira plan onun üzerinden işliyor. Bence sorunun önemli bir bölümünü bu tercih oluşturuyor.
AZ Alkmaar lige iyi başlamış olsa da son 5 haftada deyim yerindeyse darmadağın olmuş bir takımdı. AZ, lig ve Avrupa’da oynadığı son 7 maçın 6’sını kaybederek büyük bir psikolojik yıkım yaşıyordu. Ne var ki, Fenerbahçe bunu değerlendiremediği gibi bir iyilik meleğine dönüştü ve rakibinin hayata tutunmasını sağladı." (Fanatik)
"ACI DERS"
Faik Çetiner: "Mourinho gözdesi Szymanski’yi ve formda En Nesyri’yi kulübeye çekmiş, İsmail Yüksek ve Dzeko’yu sahaya sürmüştü. AZ Alkmaar genç ve çok koşan bir takım olduğu için Portekizli hoca orta alanı defansif yönü kuvvetli (Amrabat, Fred, İsmail Yüksek) oyunculardan kurmuştu. Ancak Fred ve İsmail Yüksek’in etkisiz oyunları takımı olumsuz etkiledi.
Mourinho talimatıyla sahaya kurtarıcı (!) olarak Mert Hakan girdi. Vah ki vah. Sonra tek yıldızı olmayan AZ Alkmaar bir gol daha bulup, çok yıldızı olan Fenerbahçe’ye acı bir ders verdi. Bu ders işe yarar mı, önümüzdeki maçlarda göreceğiz." (Fanatik)
"BU ÇARESİZLİĞİN AÇIKLAMASI YOK"
Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'nin sahada bu kadar çaresiz kalmasının açıklaması ne olabilir bilmiyorum. Trabzonspor galibiyetinin getirdiği başarma duygusunun üstüne, gencecik bir takım karşısındaki "kibir" olabilir mi?
Rakip hoca, "Zaafları biliyoruz, son derbiyi izledik" derken, Mert Müldür tarafını mı "ima" etti ? Gördük ki etmemiş, yapmış. İlk yarıdaki Tadic varlığını, ikinci 45'te de ortadan kaldırdılar. Hak edilmiş bir galibiyeti Fenerbahçe adına hak edilmiş bir yenilgiye de dönüştürdüler." (Sabah)
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