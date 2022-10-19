Spor yazarlarından çarpıcı Valerien Ismael analizi: 'Mösyö lütfen istifa edin'

"YARATICI BİR TEKNİK ADAM DEĞİL"

GÜNTEKiN ONAY: "Valerien İsmael’in elinde güçlü bir kadro var ancak evinde oynadığı 3 rakibine karşı da kazanamadı. Kendisi kesinlikle iyi bir çalıştırıcı ama asla yaratıcı bir teknik adam değil. Hem başlangıç planında hem de oyuna yaptığı hamlelerde eksikler ve yanlışlar var. Oynatılmak istenen futbol Beşiktaş taraftarının alışık olduğu bir oyun değil. Ayrıca kaydedilen somut bir aşama da göremiyoruz."