Spor yazarlarından çarpıcı Valerien Ismael analizi: 'Mösyö lütfen istifa edin'
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 2-2 biten Trabzonspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Ismael ile ilgili analizlerini paylaştı.
"YARATICI BİR TEKNİK ADAM DEĞİL"
GÜNTEKiN ONAY: "Valerien İsmael’in elinde güçlü bir kadro var ancak evinde oynadığı 3 rakibine karşı da kazanamadı. Kendisi kesinlikle iyi bir çalıştırıcı ama asla yaratıcı bir teknik adam değil. Hem başlangıç planında hem de oyuna yaptığı hamlelerde eksikler ve yanlışlar var. Oynatılmak istenen futbol Beşiktaş taraftarının alışık olduğu bir oyun değil. Ayrıca kaydedilen somut bir aşama da göremiyoruz."
"MÖSYÖ, LÜTFEN İSTİFA"
UĞUR MELEKE: "Ismael’in Türkçe bilmeme yanıtının elbette bir savunma mekanizması olduğunun farkındayım. Ancak Premier Lig’de çalışan bir Alman hoca benzer bir durumda İngilizce bilmediğini, Ligue 1’de görev yapan bir Türk hoca Fransızca bilmediğini söyleyerek kendini savunsa pek sempatik bakılmazdı; onu da hatırlatmakta fayda var. Hatta kibirli bile bulunabilirdi. Neyse, ben Türkçe bilmeyen Sayın İsmael’e yardımcı olayım buradan: “Monsieur Ismael, d’emission s’il vous plait! (Mösyö İsmael, lütfen istifa)"
"UMURSAMIYOR OLABİLİR Mİ?"
FIRAT AYDINUS: "Beşiktaş, 10. hafta itibarıyla puan cetvelinde liderden 2 puan geride ve dördüncü sırada. Ligde en çok gol atan ilk üç takımdan biri olmasına rağmen ve daha sezonun dörtte biri yeni tamamlanmışken, taraftar geleceğe dair öngörüleri ve hissiyatları paralelinde isyan edip, reaksiyon veriyor. Taraftarın haklı olup olmayacağını zaman gösterecek. Valerien İsmael, bu istifa seslerini manidar bir şekilde “Türkçe bilmiyorum” diyerek, ‘umursamıyorum’ imasında bulunmamıştır sanırım."
"MASUM BİR PROTESTO DEĞİL"
MEHMET ARSLAN: "İstanbul'da ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile oynuyorsunuz ve berabere kalıyorsunuz. Beşiktaş’ın kazanması kadar doğal bir sonuç bu. Üstelik maçın büyük bölümü de sizin baskınız altında oynanıyor. 90 dakika bu skorla bitiyor, maç fazlasıyla zirvenin 2 puan gerisindesiniz. Yani kaybedilen sadece 2 puan ama koparılan gürültüye bakarsanız şampiyonluk kaybedilmiş gibi. Bu masum bir protesto değil. Yönetim eğer Valerien İsmael’i kurban verirse sıra kendilerine gelir. Kulübü tribünler yönetemez."
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