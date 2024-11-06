Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 12:55
Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gian Piero Gasperini yöenetimindeki Atalanta, deplasmanda Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

STUTTGART - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stuttgart Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

STUTTGART - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Stuttgart Atalanta uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler