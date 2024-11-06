Stuttgart - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gian Piero Gasperini yöenetimindeki Atalanta, deplasmanda Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
STUTTGART - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stuttgart Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
STUTTGART - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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