Süper Lig kulüplerinden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin mesaj

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 17:32
<p>Süper Lig kulüpleri, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamaya ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.</p>

Süper Lig kulüpleri, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamaya ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

<p>"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, olay yerinde olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."</p>

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, olay yerinde olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

<p>"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor; olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."</p>

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor; olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

<p>"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."</p>

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

<p>"İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."</p>

"İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

<p>"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."</p>

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

<p>"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyoruz."</p>

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyoruz."

İStiklal caddesi patlama süper lig

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