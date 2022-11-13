Süper Lig kulüplerinden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin mesaj
Süper Lig kulüpleri, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamaya ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, olay yerinde olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor; olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyoruz."
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