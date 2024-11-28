Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 15:21
Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

tottenham avrupa ligi roma

En Çok Okunan Haberler