Tottenham - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
TOTTENHAM - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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