Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2024 Pazar, 10:59
Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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