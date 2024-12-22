Trabzonspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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