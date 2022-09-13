Türk futbolundan bir Arda Turan geçti!

Arda Turan, Galatasaray ile iki farklı dönemde forma giydi.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2004-2005 sezonunda ilk lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki sezonun ikinci devresini Manisaspor'da kiralık geçirmesinin ardından tekrar sarı-kırmızılı takıma döndü.

Arda, Galatasaray'daki ilk döneminde 189 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları havalandırmayı başardı.

Arda Turan, bu dönemde sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Oyuncunun Galatasaray'daki ikinci dönemi 6 Ağustos 2020'de başladı. Futbola başladığı kulübe deneyimli bir futbolcu olarak dönen Arda Turan, Galatasaray'daki ikinci döneminde Süper Lig'de 39, Avrupa kupalarında 6 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı. Yalnızca ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.