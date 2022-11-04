Ukrayna basını: 17 yaşında çocuk, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu!

"ÇOCUK TEK DOKUNUŞTA GOLÜ ATTI"

Haberde Arda Güler için bilerek "çocuk" ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi: "Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top, Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve 'çocuk' tek dokunuşta golü attı. Genç futbolcu, Arao'nun golünde de asist yaptı."