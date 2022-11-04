Ukrayna basını: 17 yaşında çocuk, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu!

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 13:44
<p>Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek son 16'ya kaldı. Ukrayna basını, grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda eden Dinamo Kiev için sert ifadeler kullandı. </p>

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek son 16'ya kaldı. Ukrayna basını, grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda eden Dinamo Kiev için sert ifadeler kullandı. 

<p><strong>"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK..."</strong></p> <p><strong>Sport24</strong> sitesi, karşılaşma için 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kiev'i yerin dibine soktu' başlığını kullandı.  </p>

"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK..."

Sport24 sitesi, karşılaşma için 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kiev'i yerin dibine soktu' başlığını kullandı.  

<p><strong>"ÇOCUK TEK DOKUNUŞTA GOLÜ ATTI"</strong></p> <p>Haberde Arda Güler için bilerek "çocuk" ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi: <strong>"Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top, Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve 'çocuk' tek dokunuşta golü attı. Genç futbolcu, Arao'nun golünde de asist yaptı."</strong></p>

"ÇOCUK TEK DOKUNUŞTA GOLÜ ATTI"

Haberde Arda Güler için bilerek "çocuk" ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi: "Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top, Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve 'çocuk' tek dokunuşta golü attı. Genç futbolcu, Arao'nun golünde de asist yaptı."

<p><strong>"BÖYLE BİR REZALET YAŞAMAMIŞTI"</strong></p> <p>Hakemin son düdüğüyle Kiev'in Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5. kez sahadan yenik ayrıldığı belirtilirken <strong>"Grup alınan 1 puan ve 5-11'lik averajla tamamlandı. Kiev bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalet yaşamamıştı"</strong> denildi. </p>

"BÖYLE BİR REZALET YAŞAMAMIŞTI"

Hakemin son düdüğüyle Kiev'in Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5. kez sahadan yenik ayrıldığı belirtilirken "Grup alınan 1 puan ve 5-11'lik averajla tamamlandı. Kiev bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalet yaşamamıştı" denildi. 

fenerbahçe arda güler Dinamo Kiev Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler