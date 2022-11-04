Ukrayna basını: 17 yaşında çocuk, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek son 16'ya kaldı. Ukrayna basını, grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda eden Dinamo Kiev için sert ifadeler kullandı.
"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK..."
Sport24 sitesi, karşılaşma için 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kiev'i yerin dibine soktu' başlığını kullandı.
"ÇOCUK TEK DOKUNUŞTA GOLÜ ATTI"
Haberde Arda Güler için bilerek "çocuk" ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi: "Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top, Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve 'çocuk' tek dokunuşta golü attı. Genç futbolcu, Arao'nun golünde de asist yaptı."
"BÖYLE BİR REZALET YAŞAMAMIŞTI"
Hakemin son düdüğüyle Kiev'in Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5. kez sahadan yenik ayrıldığı belirtilirken "Grup alınan 1 puan ve 5-11'lik averajla tamamlandı. Kiev bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalet yaşamamıştı" denildi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası