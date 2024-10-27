West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.
WEST HAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN CONNECT'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'