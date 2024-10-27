West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 11:41
West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WEST HAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WEST HAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN CONNECT'ten naklen yayımlanacak.

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