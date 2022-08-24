West Ham United'ın çalıştırıcısı David Moyes, Attila Szalai'yi istiyor

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:26
<p>Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Muhammed Gümüşkaya'yı Westerlo'ya gönderen sarı-lacivertli takımın yıldız ismine İngiliz ekibi talip oldu.</p>

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Muhammed Gümüşkaya'yı Westerlo'ya gönderen sarı-lacivertli takımın yıldız ismine İngiliz ekibi talip oldu.

<p>Gazeteci Ryan Taylor, İngiliz ekibi West Ham United'ın hedefinde 3 futbolcunun olduğunu ve Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'nin de bu isimler arasında yer aldığını dile getirdi.</p>

Gazeteci Ryan Taylor, İngiliz ekibi West Ham United'ın hedefinde 3 futbolcunun olduğunu ve Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'nin de bu isimler arasında yer aldığını dile getirdi.

<p>Taylor, "West Ham United, orta saha/hücuma Hans Vanaken, savunma hattına ise Jakub Kiwior ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Bu isimler listede ve şu anda görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Vanaken'in ayrılmasını takımının istemediğini biliyorum" dedi.</p>

Taylor, "West Ham United, orta saha/hücuma Hans Vanaken, savunma hattına ise Jakub Kiwior ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Bu isimler listede ve şu anda görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Vanaken'in ayrılmasını takımının istemediğini biliyorum" dedi.

<p><strong>MOYES TRANSFER İSTİYOR</strong></p> <p>Öte yandan Ada basınındaki bazı haberlerde West Ham United'ı çalıştıran David Moyes'in kadro derinliğini artırmak için acele edilmesini istediği belirtiliyor.</p>

MOYES TRANSFER İSTİYOR

Öte yandan Ada basınındaki bazı haberlerde West Ham United'ı çalıştıran David Moyes'in kadro derinliğini artırmak için acele edilmesini istediği belirtiliyor.

<p><strong>JESUS'UN KARARI</strong></p> <p>Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus, Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim ise 20 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halinde Szalai'yi elden çıkarabilir.</p>

JESUS'UN KARARI

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus, Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim ise 20 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halinde Szalai'yi elden çıkarabilir.

<p>24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.</p>

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

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