West Ham United'ın çalıştırıcısı David Moyes, Attila Szalai'yi istiyor

Taylor, "West Ham United, orta saha/hücuma Hans Vanaken, savunma hattına ise Jakub Kiwior ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Bu isimler listede ve şu anda görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Vanaken'in ayrılmasını takımının istemediğini biliyorum" dedi.