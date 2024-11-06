Yunus Akgün hayalini açıkladı: 'Arda Turan gibi...'

“BEKLENTİLER BENİ MOTİVE EDİYOR”

"Benden önce Galatasaray altyapısından çıkan ve birlikte oynadığım; Arda abi, Semih abi gibi çok büyük futbolcular olduğu için beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ama bu beklentiler beni daha çok motive ediyor. Ben de sahaya koyduğum performansla karşılığını vermeye çalışıyorum."

“KURDUĞUM HAYALLERİN BAŞINDAYIM”

"Florya’dan içeri 8 yaşında girdim. O yaştan beri bir gün Galatasaray A takımında forma giymeyi hayal ederek büyüdüm ve şu an o hayallerin içindeyim… Fakat kurduğum hayallerin henüz başındayım; hem Galatasaray efsanesi olmak hem de Galatasaray’ı Avrupa’da temsil etmek hayallerimin büyük bir parçası."