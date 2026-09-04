Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni teknik direktör belli oldu.

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."