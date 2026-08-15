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Gaziantep FK evinde Alanyaspor ile berabere kaldı!

Gaziantep FK evinde Alanyaspor ile berabere kaldı!

15.08.2026 23:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gaziantep FK evinde Alanyaspor ile berabere kaldı!

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor, 20. dakikada Ruan'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 61. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle eşitliği sağladı.

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Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.

Gaziantep, gelecek hafta Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birinci

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Camara, Meleke (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Bacuna (Dk. 70 Gidado), Sorescu (Dk. 86 Sabahattin Destici), Kozlowski (Dk. 70 Halil Dervişoğlu), Maxim, Stewart (Dk. 70 Serdar Dursun)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, İbrahim Kaya, Ruan (Dk. 88 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 70 Enes Keskin), Makouta (Dk. 78 İzzet Çelik), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 89 Baran Ali Gezek), Arda Usluoğlu (Dk. 78 Omar Ben Ali)

Goller: Dk. 20 Ruan (Corendon Alanyaspor), Dk. 61 Sorescu (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Dk. 52 Bacuna, Dk. 85 Serdar Dursun, Dk. 90+1 Gidado (Gaziantep FK), Dk. 59 Aliti, Dk. 69 Makouta, Dk. 88 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)

İlgili Konular: #süper lig #Alanyaspor #gaziantep fk

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