Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak. Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

TEK EKSİK Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 15. KARŞILAŞMA Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 14 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 12 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 38 golüne, Gaziantep FK 14 golle yanıt verdi.

GAZİANTEP'DEKİ MAÇLAR Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 7 kez karşılaştı. Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu. Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 15 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.