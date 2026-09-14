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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

14.09.2026 09:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TEK EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SÜPER LİG'DE 15. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 14 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 12 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 38 golüne, Gaziantep FK 14 golle yanıt verdi.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GAZİANTEP'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 7 kez karşılaştı.

Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 15 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 9 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 9'u lig 12 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.

Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #gaziantep fk

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