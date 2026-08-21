Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK, Sontje Hansen'i renklerine bağladı!

Gaziantep FK, Sontje Hansen'i renklerine bağladı!

21.08.2026 00:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gaziantep FK, Sontje Hansen'i renklerine bağladı!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 24 yaşındaki Curaçaolu Sontje Hansen'i kadrosuna kattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough FC'de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Image

İNGİLTERE'DEN TRANSFER OLDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Sontje Hansen, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz, Kulüp Başkan Yardımcımız Güney Dağdeviren ve Sportif Direktörümüz Cemil İbrahim Cansız'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sontje Hansen'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #gaziantep #süper lig #transfer

İlgili Haberler

Aleksey Batrakov'dan imza sonrası ilk açıklama: 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayaldi'
Aleksey Batrakov'dan imza sonrası ilk açıklama: 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayaldi' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalına konuştu.
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu! Süper Lig ekibi Galatasaray, 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u renklerine bağladığını duyurdu.
Leandro Trossard oyuna devam edememişti: Vincenzo Italiano'dan sakatlık açıklaması!
Leandro Trossard oyuna devam edememişti: Vincenzo Italiano'dan sakatlık açıklaması! Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 3-0 kazandıkları Kauno Zalgiris maçının ardından görüşlerini aktardı.