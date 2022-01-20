Gaziantep FK'da Erol Bulut ve iki futbolcu koronavirüse yakalandı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde Antalyaspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular Muhammet Demir ve Amedej Vetrih'in sonuçları pozitif çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Antalyaspor maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Kritik maç öncesi Gaziantep ekibinde tüm takım ile teknik heyete yapılan Covid-19 testlerinde Teknik Direktör Erol Bulut ile futbolculardan Muhammet Demir ve Amedej Vetrih’in sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımıza Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde teknik direktörümüz Erol Bulut ile futbolcularımızdan Muhammet Demir ve Amedej Vetrih’in test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncularımız ve teknik direktörümüz Erol Bulut’un genel sağlık durumları iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/qP6CKC8eET— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 20, 2022
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