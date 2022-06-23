Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 22:17
Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
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Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak.


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