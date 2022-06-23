Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak.
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