Gaziantep FK'de Erol Bulut gelişmesi

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Erol Bulut'un antrenmana katılmadığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 18:50
Gaziantep FK'de Erol Bulut gelişmesi
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

EROL BULUT KATILMADI

Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmana teknik direktör Erol Bulut'un katılmadığı öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve gün içinde Ankara'ya hareket edecek.


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