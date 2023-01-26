Gaziantep FK'de Erol Bulut gelişmesi
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Erol Bulut'un antrenmana katılmadığı öğrenildi.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
EROL BULUT KATILMADI
Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmana teknik direktör Erol Bulut'un katılmadığı öğrenildi.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve gün içinde Ankara'ya hareket edecek.
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