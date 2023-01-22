Gaziantep FK'de istifa sesleri

Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:23
Gaziantep FK'de istifa sesleri
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a mağlup oldu.

Ligde son 9 maçını kazanamayan Erol Bulut'un öğrencileri taraftarlardan tepki topladı.

Sivasspor mağlubiyeti sonrası Gaziantepli taraftarlar, "Erol Bulut istifa" tezahüratlarında bulundu.

Gaziantep FK'nin aldığı son 9 sonuç şu şekilde:

Alanyaspor 2-0 Gaziantep FK

Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

Karagümrük 3-3 Gaziantep FK

Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş

Giresunspor 2-1 Gaziantep FK

Gaziantep FK 1-1 Başakşehir

İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK

Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe

Gaziantep FK 1-2 Sivasspor


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