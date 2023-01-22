Gaziantep FK'de istifa sesleri
Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a mağlup oldu.
Ligde son 9 maçını kazanamayan Erol Bulut'un öğrencileri taraftarlardan tepki topladı.
Sivasspor mağlubiyeti sonrası Gaziantepli taraftarlar, "Erol Bulut istifa" tezahüratlarında bulundu.
Gaziantep FK'nin aldığı son 9 sonuç şu şekilde:
Alanyaspor 2-0 Gaziantep FK
Gaziantep FK 1-2 Kayserispor
Karagümrük 3-3 Gaziantep FK
Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş
Giresunspor 2-1 Gaziantep FK
Gaziantep FK 1-1 Başakşehir
İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK
Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe
Gaziantep FK 1-2 Sivasspor
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- 3 geçiş senaryosu
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava
- Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yeterli tepkiyi vermemişler
- Atatürk korkusu Meclis'e taşındı