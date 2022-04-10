Gaziantep’le berabere kalan lider, son 3 haftada 7 puan yitirdi

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Hayri Güner
10 Nisan 2022 Pazar, 07:00
Gaziantep’le berabere kalan lider, son 3 haftada 7 puan yitirdi
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Lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Bordo-Mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor’un dün Ç.Rize’ye kaybetmesiyle G.Antep’i yenmesi halinde haftaya evindeki Karagümrük maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Fırtına, bu şansı erteledi.

Karadeniz ekibi, 15 Nisan’da Karagümrük’ü yenerse; bugünkü F.Bahçe-G.Saray derbisinden çıkacak sonucun yanı sıra 17 Nisan’daki Konya-G.Antep maçının skoruna göre haftaya şampiyonluğa ulaşabilir. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonlukla ilgili “1 hafta daha erteledik. Bu işler kolay değil. Sona doğru gidiyoruz, her şey bizim adımıza güzel. Karagümrük maçını evimizde oynayacağız, taraftarlarımızı sandıktaki bayraklarını da çıkartarak bu şölene bekliyorum. Bayrama kadar taraftarımız eğlensin. Bunun ne kadar keyifli bir sene olduğunun farkına daha sonra varacağız” dedi.


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