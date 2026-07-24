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Geçen yıl da gündeme gelmişti: Beşiktaş'ta kanat transferi için rota Fransa

Geçen yıl da gündeme gelmişti: Beşiktaş'ta kanat transferi için rota Fransa

24.07.2026 18:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Geçen yıl da gündeme gelmişti: Beşiktaş'ta kanat transferi için rota Fransa

Kanat bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Mohamed Salah için girişimlerini sürdürürken Keito Nakamura için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

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Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kanat bölgesine Leandro Trossard ile İlhan Fakılı'yı takviye eden ve Mohamed Salah için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş, geçen yıl da gündemine gelen Keito Nakamura için yeniden harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, geçen yaz 15 milyon Euro teklif sunduğu Keito Nakamura ile ilgileniyor.

Yönetim, bu transferi bitirmek için yeniden harekete geçti.

25 MİLYON EURO TALEBİ

Fransız ekibi Reims; Marsilya, Everton ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Keito Nakamura'nun bonservisini belirledi. Reims, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon Euro talep ediyor. 

25 milyon Euro bonservis bedelinde kararlı olan Reims, 18 milyon Euro'luk bir teklifi de geri çevirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Reims formasıyla 32 maça çıkan Nakamura, 14 gol - 3 asistle oynadı.

Nakamura'nın Reims ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

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