Gedson Fernandes: 'Bizi yalnız bırakmayın'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:49

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

"Şimdiye kadar her şey çok iyi ilerliyor" diyen Gedson, "İdman tempomuz çok iyi. İstanbul'da da çalıştık. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Beraber nasıl oynayabileceğimizi öğreniyoruz. Hocamızın bizden neler isteyeceğini öğreniyoruz. Şimdiye kadar pozitif bir ortam var" dedi.

"Beşiktaş tartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımlarından biri" diyen Portekizli oyuncu, "Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kulüp ve kariyerim için buradaki projeye inandım" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ VERMEK ZORUNDAYIZ"

Gedson Fernandes, "Hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse onu yakalamak zorundayız. Sezon başladığı zaman ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Biz hocamız ne istiyorsa en iyisini vereceğiz. Hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" diyen Gedson, "Beşiktaş bu sene elinden gelenin en iyisini yapan, savaşan bir takım olacak. İyi zamanda, kötü zamanda taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın çok büyük bir taraftarı var. Bu da bize çok iyi hissettiriyor" diye konuştu.

"İYİ TRANSFERLER YAPTILAR"

Süper Lig'in zorlu olduğunun altını çizen Portekizli oyuncu, "Herkes başarılı olmak istiyor ve her takım iyi takviyeler yaptı. Önümüzdeki sezon zor geçecek" dedi.