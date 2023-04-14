Gedson Fernandes için 13 milyon Euro iddiası

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:07

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:13

Beşiktaş'a geçen sezon Benfica'dan 6 milyon Euro'ya transfer olan Gedson Fernandes, yol ayrımında.

13 MİLYON EURO

Portekizli oyuncuya İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp talip. İtalyan basını, Roma ve Lazio'nun Gedson için yarıştığını duyurdu. BBC ise 24 yaşındaki Portekizli için Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace gibi İngiliz ekiplerinin devrede olduğunu bildirdi.

Gedson Fernandes

Haberde; bu oyuncunun satışından Beşiktaş'ın 13 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği, görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

YARISI BENFICA'YA GİDECEK

Beşiktaş, Gedson'un satışını tamamlarsa, anlaşma gereği oyuncudan alacağı paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek. Çünkü Portekiz ekibi ile yapılan anlaşma bir sonraki satıştan gelecek paranın yüzde 50-50 bölüşülmesini içeriyor.

Siyah-beyazlı ekiple 1 yılı opsiyonlu, 5 senelik anlaşma imzalayan Gedson, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da tamamladı ve bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta, 5 asistlik skor katkısında bulundu.