Genç güreşçilerden Kuzey Makedonya'da 3 madalya daha!

Milli sporcular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyyüp Çetin gümüş madalya elde etti.

Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu.

TOPLAM 11 MADALYA

Türkiye'nin 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamladığı organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Altın: Salih Yusuf Yazıcı (72 kilo), Elif Şevval Kurt (68 kilo)

Gümüş: Ebubekir Gür (57 kilo), Eyyüp Çetin (92 kilo), Özdenur Özmez (62 kilo)

Bronz: Nurettin Emin Kapal (61 kilo), Umut Talha Uslu (74 kilo), Yasin Uzun (79 kilo), İsmail Bereket (82 kilo), Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo), İlayda Çin (72 kilo)