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Genç milliler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

Genç milliler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

9.08.2026 17:59:00
Güncellenme:
AA
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Genç milliler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde karşılaştığı Bulgaristan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
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Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde Bulgaristan'a 25-22, 22-25, 25-18, 14-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Balkan ikincisi oldu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından düzenlenen törende milli sporculardan Kaan Kuzey Koç "En İyi Pasör Çaprazı", Deniz Tırpancı ise "En İyi Smaçör" ödülünü aldı.

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17 YAŞ ALTI KADIN MİLLİ TAKIMI, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MISIR'I YENDİ

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ise Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadeleyi 25-20, 25-15, 25-19'luk setlerle kazandı.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Türkiye, 4. maçında 11 Ağustos Salı günü Çekya ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #türkiye #voleybol #Balkan Şampiyonası

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