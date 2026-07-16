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Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı!

Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı!

16.07.2026 22:15:00
Güncellenme:
AA
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Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı!

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.
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FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi ülke ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 31-22 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 47-36 üstün gitti.

MİLLİ TAKIM KLASMAN MAÇINA ÇIKACAK

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ülke, üçüncü çeyreğini 72-55 önde bitirdiği müsabakadan 90-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Slovenya, yarı finale yükseldi. Ev sahibi ülke, 18 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak. Türkiye ise aynı gün Hırvatistan ile klasman maçına çıkacak.

İlgili Konular: #türkiye #FIBA #Slovenya

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