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Genç milliler İtalya engeline takıldı!

Genç milliler İtalya engeline takıldı!

30.07.2026 23:20:00
Güncellenme:
AA
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Genç milliler İtalya engeline takıldı!

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı İtalya'ya 76-59 mağlup oldu.
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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 yenildi.

Trento kentindeki maça etkili başlayan İtalya, ilk periyodu 27-8 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli geçerken milli takım, soyunma odasına 43-25 geride gitti.

İTALYA'YA DİRENEMEDİ

Üçüncü periyodu 62-40 üstün bitiren ev sahibi İtalya, karşılaşmayı 76-59 kazanarak yarı finale yükseldi.

Çeyrek final karşılaşmasını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8'incilik klasman maçları oynayacak.

İtalya'daki şampiyonada grup maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Avusturya'yı mağlup etmişti.

İlgili Konular: #türkiye #italya #basketbol

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