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Genç milliler Sırbistan'ı geçemedi!

Genç milliler Sırbistan'ı geçemedi!

15.08.2026 22:13:00
Güncellenme:
AA
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Genç milliler Sırbistan'ı geçemedi!

Türkiye, FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki klasman maçında karşılaştığı Sırbistan'a 75-73 mağlup oldu.
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Romanya'da düzenlenen FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçına çıkan Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek organizasyonu 10. sırada tamamladı.

Oradea kentindeki Arena Antonio Alexe'de oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk çeyreği 22-16 üstün tamamlayan Sırbistan, devreyi de 45-36 önde bitirdi.

TÜRKİYE 10. OLDU

İkinci yarıya iyi başlayan milliler, bu çeyrekte farkı eriterek son periyoda 2 sayı geride gitti: 58-60. Karşılaşmanın son çeyreği başa baş geçti. Sırbistan, bitime 2 saniye kala bulduğu basketle parkeden 75-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 10. sırada bitirdi.

İlgili Konular: #türkiye #Sırbistan #basketbol

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