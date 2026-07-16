Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibi, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesinde transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, önceki sezon ligde 17 karşılaşmada toplam 302 dakika süre aldı.
SON 5 MAÇTA KADROYA ALINMADI
Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmedi. Nijeryalı oyuncunun başkent ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.