Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı

16.07.2026 14:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesinde transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.

Kariyerinde Everton, Monaco ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, önceki sezon ligde 17 karşılaşmada toplam 302 dakika süre aldı.

SON 5 MAÇTA KADROYA ALINMADI

Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmedi. Nijeryalı oyuncunun başkent ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #Henry Onyekuru #ayrılık

İlgili Haberler

Türk futboluna damga vurdu: Mauro Icardi, Galatasaray'a kupalar ve rekorla veda etti
Türk futboluna damga vurdu: Mauro Icardi, Galatasaray'a kupalar ve rekorla veda etti Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile yolları ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi forma giydiği 4 sezonda Süper Lig' damga vurdu.
Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi!
Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi! Süper Lig ekibi Galatasaray, 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
Okan Buruk, 'Geniş listemizde' demişti... Galatasaray'da Julio Enciso gelişmesi
Okan Buruk, 'Geniş listemizde' demişti... Galatasaray'da Julio Enciso gelişmesi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Julio Enciso için Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.