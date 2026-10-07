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Gençlerbirliği'nden Alex de Souza açıklaması

Gençlerbirliği'nden Alex de Souza açıklaması

7.10.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gençlerbirliği'nden Alex de Souza açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Arda Çakmak, Metin Diyadin'in ayrılığının ardından Alex de Souza'nın kendilerine önerildiğini ancak Brezilyalı teknik direktöre sıcak bakmadıklarını söyledi.

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Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

ALEX İÇİN AÇIKLAMA

Arda Çakmak, gündeme gelen Alex de Souza ile ilgili konuştu. Çakmak, "Alex de Souza ismi önerildi. Sıcak bakmadık" ifadelerini kullandı.

CARLOS TEVEZ İDDİALARI

Carlos Tevez iddialarına da cevap veren Arda Çakmak, "Carlos Tevez listemiz yok. Carlos Tevez ile görüşmemiz olmadı" sözlerini sarf etti.

Başkent ekibinin Metin Diyadin'in ardından kısa süre içerisinde yeni teknik direktör çalışmalarında sonuca varması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 7 puan toplayan Gençlerbirliği, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #Alex de Souza #Gençlerbirliği #carlos tevez

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