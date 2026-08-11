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Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tepkisine yanıt!

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tepkisine yanıt!

11.08.2026 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tepkisine yanıt!

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ile ilgili oluşan tepki üzerine açıklamalarda bulundu.
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 15 Ağustos Cumartesi akşamı konuk edecek.

Başkent ekibi, söz konusu maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 bin 200 lira olarak belirledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bilet fiyatlarına eleştiri yöneltti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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"KONU FENERBAHÇE OLUNCA..."

Arda Çakmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak. Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin liradan, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmış ve kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı. Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermiyoruz. Kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdık. Yani maçta da 4700 Fenerbahçe taraftarı olacak."

BİLET FİYATLARI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde:

VIP A-B Blok: 15.000 TL

Sağ Kapalı - Sol Kapalı: 10.000 TL

Maraton: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

Misafir: 5.200 TL

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