Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tepkisine yanıt!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 15 Ağustos Cumartesi akşamı konuk edecek.

Başkent ekibi, söz konusu maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 bin 200 lira olarak belirledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bilet fiyatlarına eleştiri yöneltti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KONU FENERBAHÇE OLUNCA..."

Arda Çakmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak. Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin liradan, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmış ve kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı. Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermiyoruz. Kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdık. Yani maçta da 4700 Fenerbahçe taraftarı olacak."

BİLET FİYATLARI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde:

VIP A-B Blok: 15.000 TL

Sağ Kapalı - Sol Kapalı: 10.000 TL

Maraton: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

Misafir: 5.200 TL