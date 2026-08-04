Gençlerbirliği'nden transfer yasağı için açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, FIFA tarafından kulüp hakkında verilen transfer yasağı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı PFC CSKA Moskova arasında profesyonel futbolcumuz Sekou Koita'nın transferine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında bonservis bedeline yönelik mali yükümlülükler bulunmaktadır. Kulübümüz, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ödeme sürecini başlatmış ve uluslararası para transferine ilişkin işlemleri süresi içinde gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle söz konusu ödemenin mevcut uluslararası bankacılık sistemi üzerinden tamamlanamadığı vurgulanan açıklamada, "Bu durum, uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımların doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, ödemenin uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlarla gerekli girişimlerini sürdürmektedir. FIFA nezdinde de gerekli başvurular yapılmış olup süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, FIFA düzenlemelerine ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uygun hareket etme konusundaki hassasiyetin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli hukuki ve idari çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "103 yıllık tarihimizin ve köklü değerlerimizin sorumluluğuyla hareket eden kulübümüz, geleceğini sağlam temeller üzerinde ve emin adımlarla inşa etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yönetim Kurulumuz, gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla yalnızca mevcut sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına değil, aynı zamanda Gençlerbirliği'ni güçlü bir mali yapı, güçlü bir kadro ve sürdürülebilir sportif başarı anlayışıyla geleceğe taşımaya odaklanmıştır. Hedefimiz, Gençlerbirliği'ni yeniden Türk futbolunun güçlü ve kalıcı başarı hikayelerinden biri haline getirmek, sahada rekabet eden, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve geleceğe güvenle bakan bir kulüp olarak daha büyük başarılara ulaştırmaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.