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Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı: Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı: Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

31.08.2026 19:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı: Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Galatasaray, bir sezonluğuna Gençlerbirliği'ne kiraladığı 23 yaşındaki stoper Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

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Galatasaray'da Gençlerbirliği'ne kiralanan Metehan Baltacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 23 yaşındaki stoperin kontratını 1 yıl daha uzattı.

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın yeni sözleşmesinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Genç savunmacı, sezon başında bir sezonluğuna Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.

9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Metehan Baltacı, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 105 gün sonra davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da genç futbolcuya "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Baltacı'nın cezası 7 Ağustos itibarıyla sona erdi.

İlgili Konular: #galatasaray #Sözleşme #Metehan Baltacı

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