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Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!
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Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

9.08.2026 20:38:00
Güncellenme:
AA
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Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda giyeceği 4 formayı tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon formalarını sosyal medya hesaplarından 37 saniyelik tanıtım videosuyla duyuran başkent kulübü, kuruluş yılı olan 1923'e atıfta bulunarak paylaşımını saat 19.23'te gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

Tanıtım filminde kırmızı-siyahlı futbolculardan Dimitrios Goutas, Sekou Koita, Zan Zuzek, Adama Traore, Franco Tongya'nın yanı sıra kadroya yeni katılan Kevin Rodrigues de kamera karşısına geçti.

Gençlerbirliği'nin forma tasarımları, Ankara'nın simgelerinden, doğasından ve kulübün tarihinden izler taşıyor.

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!

Konseptlerine göre isimlendirilen 4 formaya "Çubuklu Forma", "Ankara Grisi", "Ankara Yıldızı" ve "Gelincik" adları verildi.

Açıklamada yeni sezon formalarının pazartesi günü Kırmızı-Kara Mağaza'da satışa sunulacağı belirtildi.

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