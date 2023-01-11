Gençlerbirliği'nde futbolcular "yo-yo" testinden geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular, dayanıklılığa yönelik "yo-yo" testinden geçti.

AA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:04
Gençlerbirliği'nde futbolcular
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TFF 1. Lig'in 20. haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

OYUNCULARA "YO-YO" TESTİ

Antrenmanın sonraki etabında oyuncular, teknik ekibin nezaretinde dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için gerçekleştirilen "yo-yo" testinden geçti.

Testin ardından gruplar halinde kanat, orta ve şut organizasyonları üzerinde duran futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


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