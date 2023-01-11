Gençlerbirliği'nde futbolcular "yo-yo" testinden geçti
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular, dayanıklılığa yönelik "yo-yo" testinden geçti.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
OYUNCULARA "YO-YO" TESTİ
Antrenmanın sonraki etabında oyuncular, teknik ekibin nezaretinde dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için gerçekleştirilen "yo-yo" testinden geçti.
Testin ardından gruplar halinde kanat, orta ve şut organizasyonları üzerinde duran futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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