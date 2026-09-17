Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray açıklaması: Seyrantepe hakkındaki iddialara yanıt!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Kulübü'ne ilişkin hukuki işlemlerin, herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmadığını, sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta, ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyrantepe Spor Kompleksi’nin kullanım hakkı protokolüne bağlı ödenmekle mükellef olduğu yıllık amatör spora katkı ücretini ödemediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü hakkında icra takibi başlatmıştı.