Geri döneceği iddia edilmişti: Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan ve boşta kalan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takıma dönmek istediği ileri sürülmüştü.

Arjantin basınında yer alan haberlerde 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a daha düşük bir yıllık ücretle kendisini önerdiği ve sarı kırmızılı kulübün kontrolünde antrenmanla başlayacağı iddia edilmişti.

"GELİRSE VEDA PLANLIYORUZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Ama yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİNDEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği iddiasıyla ilgili bir açıklama da Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino'dan geldi. Gustavo Mendez'e konuşan Pino, "Kimse Galatasaray’a gidip Mauro’nun geri dönmesini söylemedi. Kimse Galatasaray’a yaklaşmadı. Bu yalan haber. Mauro’nun Galatasaray’daki deneyimi, her güzel şey gibi bir başlangıcı ve bir sonu olan harika bir maceraydı. Galatasaray’dan da beni kimse aramadı" şeklinde konuştu.