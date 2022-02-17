Getafe'de Ocak ayının en iyi futbolcusu Enes Ünal seçildi

17 Şubat 2022 Perşembe, 20:02

La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile İspanyol ekibinde Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun taraftarlar tarafından ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri çeken golcü futbolcu, oynadığı son 13 maçta 11 kez fileleri havalandırarak oldukça başarılı bir grafik çizdi.