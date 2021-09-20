Ghezzal, geçen sezonki performansını sürdürmeye devam ediyor
Rachid Ghezzal, bu hafta Antalyaspor maçında galibiyeti getirmenin yanı sıra diğer istatistikleri ile de göz doldurdu.
Rachid Ghezzal, bu hafta ikinci yarı dahil olduğu Antalyaspor maçının adeta kaderini değiştirdi. Geçen yılki lig şampiyonluğun en önemli oyuncularından olan Ghezzal, toplamda çıktğı 35 maçta 8 gol 18 asistlik performans sergilemişti. Cezayirli futbolcu, Antalyaspor maçında attığı galibiyet gölü ile geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor.
Ayrıca, OPTA verilerine göre Ghezzal, kaleye çektiği dört şutta da isabet buldu ve bu alanda listenin tepesinde yer aldı.
DEFANSİF KATKI
Hücüma verdiği katkının yanı sıra defansif anlamda da iyi bir mücadele gösteren Ghezzal, takımda en çok top kapan oyunculardan olmasının yanı sıra en çok ikili mücadele kazanan üç oyuncudan biri olarak da dikkat çekti.
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