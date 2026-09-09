Gian Piero Gasperini'den Fenerbahçe'ye övgü: 'Zamana ihtiyaçları var'

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM VAR"

Gasperini, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, rakiplerine karşı kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Gasperini, "Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesini oynayacağız. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ama kendimize güvenmeliyiz ve rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş maçını değil, diğer karşılaşmalarını da takip ettiğini belirterek sarı-lacivertlilerin zaman içerisinde daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Gasperini, "Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş ile oynadığı maçı değil, diğer maçlarını da izledim. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Zaman içinde güçleneceklerine eminim. Değerli ve iyi bir kadroları var" diye konuştu.

Gasperini ayrıca, Fenerbahçe'nin son maçta aldığı sonucun kendileri açısından değerlendirmelerini değiştirmediğini dile getirdi:

"Fenerbahçe zamanla güçlenecek, çok değerli bir takım. Son maçın sonucu ne olursa olsun."

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KUVVETLİ GÖRECEĞİZ"

Gasperini, Fenerbahçe'nin geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin önemli oyuncular olduğunu söyledi.

Gasperini, "Asensio ve Guendouzi çok iyi futbolcular. Fenerbahçe son derece geniş bir kadroya sahip, çok güçlü oyuncuları var. Maalesef bazen bazı oyuncular sakatlanabiliyor. Çok önemli maçlar tabii bunlar. Sanırım Asensio ve Guendouzi olmamasına rağmen biz Fenerbahçe'yi çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.