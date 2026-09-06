Gift Orban yıldızlaştı: Amed Sportif Faaliyetler 2-0'dan geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 20. dakikasında Kasımpaşa, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı.

GIFT ORBAN DUBLE YAPTI

Maçın 59. dakikasın Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ın attığı golle, farkı yeniden 1'e indirdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte bu sezon 3 beraberlik 1 galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 6'ya yükseltti.

2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puana ulaştı.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Başakşehir'i konuk edecek.