Gigi Becali: Galatasaray ödeme yaptı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 21:00

FC Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın bonservis ücreti hakkında bilgi verdi.

Sporx'in haberine göre, daha önceden Galatasaray'ın 22 yaşındaki Morutan'ın transfer taksitini ödemediğini söyleyen Gigi Becali, sarı-kırmızılı kulübün aralık ayı ödemesi olan 700 bin Euro'yu gönderdiğini açıkladı.

Becali'nin, yaptığı açıklamada, "FIFA'ya gideceğimizi söyledikten sonra Galatasaray, ödeme yaptı. Aralık ayının taksiti olan 700 bin euro'yu aldık. Bize, Morutan 15 maçta oynadığı için 500 bin euro daha ödemeleri gerekiyor. Daha sonra ise mart ve nisan ayının ödemesi olan 650 bin euro'yu ödeyecekler. İki yılda 3,5 milyon euro ve diğer 1,2 milyon euro... 4,7 milyon euro alacağız toplamda" dediği aktarıldı.