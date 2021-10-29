Gine Milli Futbol Takımı'nda Didier Six dönemi sona erdi
Gine federasyonundan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Six'in görevine son verildiği belirtildi.
Gine Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Didier Six ile yollar ayrıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Six'in görevine son verildiği belirtildi. Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kaba Diawara'nın geçici olarak takımın başına getirildiği ifade edildi.
Six yönetimindeki Gine, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememişti.
Futbolculuk döneminde Galatasaray'da oynadığı sırada Türk vatandaşlığına geçerek Dündar Siz adını alan tecrübeli teknik direktör, 2019'da Gine'nin başına geçmişti.
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