Giovanni Guidetti: “Daha ne isteyebilirim ki”
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Vakıfbank’ta Başantrenör Giovanni Guidetti, kupa töreninin ardından konuştu. Mutlu olduğunu ifade eden Guidetti, “Daha ne isteyebilirim ki” dedi.
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan Vakıfbank’ta Başantrenör Giovanni Guidetti, kupa töreninin ardından İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Kazandığı kupalar sonrasında isminin karşılığının artık kupa anlamına geldiğiyle ilgili yorum sorulan başarılı hoca, “Vakıfbank’ın anlamı belki kupa olabilir ama benim adımın karşılığı değil. Uzun zamandır kazanıyor ve bundan dolayı mutluyuz. Bu sene 5 kupa kazandık ve bu kazandığımız çok önemliydi. Bundan sonra da daha fazla kupa kazanmak için daha çok çalışacağız. Bu sene takımımız çok güçlü ve motive şekilde hareket ediyor. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Daha ne isteyebilirim ki. Bu durumdan çok mutluyum ve bunu oluşturan oyuncular” ifadelerini kullandı.
Vakıfbank’ın oyun gücünün oldukça iyi bir noktaya ulaştığını da söyleyen sarı-siyahlı ekibin Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Takımın oyunu oldukça güçlü. Ama her maç farklı bir durum söz konusu. Ligin favorilerinden birisiyiz ve uzun bir kazanma süreci olduğu için de oldukça mutluyum” dedi.
Son olarak önümüzdeki sezon hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, “Bu sene oldukça zorlu bir sezon bizi bekliyor. Eczacıbaşı daha güçlü, Fenerbahçe daha güçlü, Galatasaray her zaman çok tehlikeli bir takım, her maç bizim için zor geçecek” diyerek sözlerini tamamladı.
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