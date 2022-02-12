Giresunspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

12 Şubat 2022 Cumartesi, 11:05

Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Çotanak Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Karadeniz temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 26 puan elde etti.

Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı 1972 yılından günümüze kadar oynadığı lig maçlarında kaybetmedi. Söz konusu 13 müsabakada sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kanarya son olarak 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip ayrıca son 8 Giresunspor maçında kaybetmezken, bu müsabakalarda toplam 23 gol kaydetti.

FENERBAHÇE’DE 3 DEPLASMANDA 3 BERABERLİK

Ligde gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Fenerbahçe üst üste oynadığı son 3 deplasman maçında da berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son olarak 1999-2000 sezonunda üst üste dört deplasmandaki karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı.

TOP KAZANMADA ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig'de 243 top kapmayla en fazla ön alanda top kapan (rakip kaleden itibaren ilk 40 metre içinde) ekip olan Fenerbahçe, aynı zamanda bu bölgede kazandığı toplar sonucunda 41 şutla en fazla şut çeken takım oldu.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak. Miguel Crespo ise cezası sebebiyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Chiquinho, Sergio, Balde

Fenerbahçe: Berke (Altay), Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Zajc, Sosa, Samuel, Mert Hakan, Valencia, Serdar Dursun