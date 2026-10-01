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Girona'yı deviren Emlak Konut EuroLeague biletini kaptı!

Girona'yı deviren Emlak Konut EuroLeague biletini kaptı!

1.10.2026 00:14:00
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AA
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Girona'yı deviren Emlak Konut EuroLeague biletini kaptı!

Emlak Konut, Kadınlar EuroLeague elemelerinde deplasmanda karşılaştığı Spar Girona'yı 81-69 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı.
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Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroLeague elemeleri finalinde konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-69 yenerek adına gruplara yazdırdı.

Dengeli başlayan müsabakanın 2 ile 6. dakikaları arasında rakibine sayı şansı vermeyen Emlak Konut, yakaladığı 11-0'lık seriyle 15-8 üstünlük kurdu. Skor avantajını koruyan mavi-beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-16 önde geçti. İkinci periyodun ilk dakikasında 19-19'da yakalanan Emlak Konut, rakibinin öne geçmesini önleyemese de 15. dakikada 28-28'de skoru eşitledi. Yeniden öne geçen Emlak Konut, devre arasına 39-36 üstün girdi.

KUNAİYİ DOUBLE-DOUBLE YAPTI

İkinci yarıya etkili giren Emlak Konut, 25. dakikanın ortasında farkı çift haneye (40-50) çıkardı. Farkı artırmayı başaran mavi-beyazlıları, üçüncü çeyreği de 65-46 üstün girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Emlak Konut, sahadan 81-69 galip ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde maça ilk 5 başlayan oyuncular, 78 sayı üreterek galibiyeti getirdi. Kenardan sadece 3 sayı katkısı alabilen mavi-beyazlılarda Reka Lelik 29, Pellas Kunaiyi 19, Lindsay Allen ise 17 sayıyla yıldızlaştı. Ayrıca 12 ribaunt alan Kunaiyi, "double-double" yaptı. Allen 8, Lelik ise 4 asistlik katkı verdi.

EUROLEAGUE'DEKİ 3. TEMSİLCİMİZ

Bu sonuçla mavi-beyazlılar EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazandı. Spar Girona ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Emlak Konut; Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından EuroLeague'de Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım olacak. Mavi-beyazlılar, D Grubu'nda Çekya'nın USK Prag, Polonya'nın UMCS Lublin ve Fransa'nın Tango Bourges Basket takımlarıyla mücadele edecek.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Ewa Matuszewska (Polonya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Spar Girona: Bulgak 16, Conner 13, Martin 13, Quevedo 7, Guerrero 8, Tilbe Şenyürek Aslan 2, Garcia 6, Casas 2, Camilion 2, Lopez

Emlak Konut: Kunaiyi 19, Ceren Akpınar 7, Lelik 29, Allen 17, Mavunga 6, Melek Uzunoğlu 3, Penna, Nehir Ulufer

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-39

3. Periyot: 46-65

İlgili Konular: #FIBA Kadınlar Euroleague #Spar Girona #Emlak Konut

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