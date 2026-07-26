Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gizem Örge: 'Kalbi bizimle atan herkese teşekkürler'

Gizem Örge: 'Kalbi bizimle atan herkese teşekkürler'

26.07.2026 16:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gizem Örge: 'Kalbi bizimle atan herkese teşekkürler'

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, VNL şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonluğun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, açıklamalarda bulundu. 

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Maçın ardından konuşan Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu. Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum" dedi.

"KALBİ BİZİMLE ATAN HERKESE TEŞEKKÜRLER!"

Açıklamalarına devam eden kaptan, "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık.

Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi #Gizem Örge

İlgili Haberler

Çin'i set vermeden devirdik: Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde finalde!
Çin'i set vermeden devirdik: Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde finalde! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
Brezilya karşısında tarih yazdık... Milletler Ligi'nde şampiyon Filenin Sultanları
Brezilya karşısında tarih yazdık... Milletler Ligi'nde şampiyon Filenin Sultanları Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu!
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu! Çin, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup ederek yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.